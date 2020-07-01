"Считаю, что этот сценарий невозможен": Арахамия о переносе местных выборов
1 июля, 2020, 16:08
Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что перенести местные выборы уже невозможно
Об этом сообщает УНИАН.
Он подтвердил, что на следующей неделе Рада должна назначить дату проведения местных выборов.
"Для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать (перенести выборы, - ред.), на это понадобилось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это за две сессии, из-за изменения в Конституцию фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать", - отметил Арахамия.
- Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи