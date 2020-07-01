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Espreso.tvОбщество"Считаю, что этот сценарий невозможен": Арахамия о переносе местных выборов

"Считаю, что этот сценарий невозможен": Арахамия о переносе местных выборов

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что перенести местные выборы уже невозможно

Об этом сообщает УНИАН.

Он подтвердил, что на следующей неделе Рада должна назначить дату проведения местных выборов.

"Для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать (перенести выборы, - ред.), на это понадобилось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это за две сессии, из-за изменения в Конституцию фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать", - отметил Арахамия.

  • Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

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