"Пакетам - торба": киевлян призывают 3 июля присоединиться к акции "День без полиэтилена"

1 июля, 2020, 21:42

3 июля, в рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов киевлян и гостей столицы приглашают присоединиться к акции "День без полиэтилена"

Об этом сообщил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

"Есть замечательное предложение - в этот день надо попробовать обойтись без пластиковых пакетов, которым давно есть альтернативные варианты в виде экосумок, бумажных пакетов, сеток, которые называют "авоськами". Информируйте друзей, выкладывайте фото в социальных сетях, продвигайте идею экологичного образа жизни", - заявил Савченко.

Цель акции - сформировать новое экологическое поведение, привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий и, как следствие, непоправимого загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5триллионов полиэтиленовых мешочков. А в среднем период разложения одного пакета составляет 100-200 лет.