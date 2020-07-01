"Пакетам - торба": киевлян призывают 3 июля присоединиться к акции "День без полиэтилена"
Об этом сообщил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.
"Есть замечательное предложение - в этот день надо попробовать обойтись без пластиковых пакетов, которым давно есть альтернативные варианты в виде экосумок, бумажных пакетов, сеток, которые называют "авоськами". Информируйте друзей, выкладывайте фото в социальных сетях, продвигайте идею экологичного образа жизни", - заявил Савченко.
Цель акции - сформировать новое экологическое поведение, привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий и, как следствие, непоправимого загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.
По данным ООН, ежегодно в мире используют 5триллионов полиэтиленовых мешочков. А в среднем период разложения одного пакета составляет 100-200 лет.
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