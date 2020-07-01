"Нападение на европейскую экономику": Шредер напугал ЕС последствиями санкций против "Северного потока-2" и призвал к контрсанкциям
Об этом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, сообщает КоммерсантЪ.
По словам Шредера, это "не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".
"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронутые непосредственно... За каждой из этих компаний - европейские рабочие места, которые находятся в опасности", - цитирует Шредера газета Handelsblatt.
Он также добавил, что штрафные санкции против союзника по НАТО во время экономического спада - это "нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".
Он также высказался за контрсанкции ЕС против США и выступил за то, чтобы федеральное правительство Германии усилило давление по этому вопросу на уровне Евросоюза.
"Я думаю, что это не сработает без контрсанкций", - сказал Шредер.
Накануне Сенат США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.
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