"Нападение на европейскую экономику": Шредер напугал ЕС последствиями санкций против "Северного потока-2" и призвал к контрсанкциям

1 июля, 2020, 15:24

Будущие санкции США против строительства "Северного потока-2" коснутся более 120 европейских компаний

Об этом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, сообщает КоммерсантЪ.

По словам Шредера, это "не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства".

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронутые непосредственно... За каждой из этих компаний - европейские рабочие места, которые находятся в опасности", - цитирует Шредера газета Handelsblatt.

Он также добавил, что штрафные санкции против союзника по НАТО во время экономического спада - это "нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".

Он также высказался за контрсанкции ЕС против США и выступил за то, чтобы федеральное правительство Германии усилило давление по этому вопросу на уровне Евросоюза.

"Я думаю, что это не сработает без контрсанкций", - сказал Шредер.

Накануне Сенат США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.