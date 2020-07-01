"Личная инициатива": во французском посольстве прокомментировали поездку евродепутатов в аннексированный Крым

1 июля, 2020, 22:20

Посольство Франции в Украине заявило, что визит группы французских депутатов Европарламента в оккупированный Россией Крым был "личной инициативой"

Официальное заявление размещено в аккаунте дипломатического представительства в Twitter в ответ на обращение первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой во время ее встречи с послом Франции Этьеном де Понсеном.

"Посольство Франции в Украине хочет подчеркнуть, что это сугубо личная инициатива некоторых членов Европарламента, и по этому поводу напоминает позицию французских органов власти, которые не признают незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эта позиция является неизменной", - говорится в заметке.

@FranceenUkraine wishes to stress that this is a strictly personal initiative of some members of the @Europarl_EN and recalls on this occasion the position of the authorities who do not recognize the illegal annexation of #Crimea by in 2014. This position is constant. https://t.co/yPuspTj6Y3 - La France en Ukraine (@FranceenUkraine) July 1, 2020