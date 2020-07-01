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Espreso.tvОбщество"Личная инициатива": во французском посольстве прокомментировали поездку евродепутатов в аннексированный Крым

"Личная инициатива": во французском посольстве прокомментировали поездку евродепутатов в аннексированный Крым

Посольство Франции в Украине заявило, что визит группы французских депутатов Европарламента в оккупированный Россией Крым был "личной инициативой"

Официальное заявление размещено в аккаунте дипломатического представительства в Twitter в ответ на обращение первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой во время ее встречи с послом Франции Этьеном де Понсеном.

"Посольство Франции в Украине хочет подчеркнуть, что это сугубо личная инициатива некоторых членов Европарламента, и по этому поводу напоминает позицию французских органов власти, которые не признают незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эта позиция является неизменной", - говорится в заметке.

  • Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты отправились с трехдневным визитом в оккупированный Крым. Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
  • В Европейском парламенте заявили, что никого не уполномачивали ни наблюдать, ни комментировать голосование о внесении поправок в Конституцию России, в частности в аннексированном нею Крыму.

 

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