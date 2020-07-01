"Газпром" выплатил Польше $ 1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража
Об этом в Twitter написал глава PGNiG Ежи Квечинський.
"С удовольствием сообщаю - я только что получил подтверждение, что средства от" Газпрома "уже на нашем счету", - написал он.
Z zadowoleniem informuję - właśnie otrzymałem potwierdzenie, że pieniądze od @GazpromEN są już na naszym koncie #PGNiG- Jerzy Kwieciński (@JerzyKwiecinski) July 1, 2020
Напомним, в конце марта в PGNiG заявили, что Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ по ямальским контракту была нерыночной и чрезмерной. Согласно решению, PGNiG будет платить российской компании за природный газ по новой формуле. Цена будет напрямую зависеть от стоимости газа на западноевропейском рынке. Решение арбитража применяется с 1 ноября 2014 года, то есть со дня, когда PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой пересмотреть цену в контракте. Это означает, что российская компания будет обязана вернуть PGNiG примерно $ 1,5 млрд, то есть 6,2 миллиарда злотых, заявили в PGNiG.
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальная годовое контрактное количество - 8,7 млрд кубометров в год. Договор действует до 2022 года.
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