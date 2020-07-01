"Это агония": Княжицкий о попытках действующей власти привлечь к ответственности Порошенко

1 июля, 2020, 18:23

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал агонией преследования действующей украинской властью лидера "ЕС" Петра Порошенко на фоне опасности для Украины, Грузии и стран Балтии событий, происходящих в РФ

Еспресо.TV публикует полный текст обращения народного депутата Николая Княжицкого.

Слава Украине! В эти непростые дни в соседней стране, которая оккупировала часть наших территорий, которая продолжает войну с нами, пытаются установить вечную диктатуру. Они принимают новый документ, который называют Конституцией, который до такой степени унижает их народ, такую власть отдает их диктатору, что построить там нормальное общество будет еще сложно. Но угроза это не только для них, потому что они все, во главе с их диктатором - это большая угроза для нас, потому что в том документе, который они называют Конституцией, прямо зафиксированы возможность постоянных территориальных претензий, посягательство на нашу независимость, на нашу свободу, на наше право и на нашу жизнь.

Это касается не только нас. Это касается и наших друзей из стран Балтии, Грузии, других стран, но если страны Балтии четко сделали свой выбор и они уже в НАТО, и они в Европейском союзе, то нас "пятая колонна" в лице этих псевдо-судей , псевдо-ГБРов и других тянет туда, обратно в Советский Союз, уничтожавший миллионы украинцев во время Голодомора, расстрелянного возрождения, Второй мировой и после этого.

Мы почувствовали, что такое свобода, мы почувствовали, что такое быть свободным народом, который имеет собственный язык, защищает собственную культуру. За 5 лет после Майдана мы возродили украинский кинематограф, мы гордимся нашими актерами, мы гордимся нашими музыкантами и литераторами. Наконец, мы защитили наш язык. Сейчас они все хотят вернуть назад.

Сегодня пытаются провести сфальсифицированный конкурс уполномоченного по правам языка, а в гуманитарном комитете пытаются принять закон, который снова вернет на украинские экраны Пореченкова и других негодяев, которые стреляют в наших защитников, презирают нас, нарушают наши законы.

На следующей парламентской неделе они поставили в повестку дня закон от "слуг народа", от Бужанского, который фактически отменяет обучение на украинском языке в школах. Они не просто так это делают. Их цель - пожать руку Путину и сказать: "Да, мы один народ. Нам какая разница. Нет никаких украинцев". Но Украина есть, да?

Спасибо! Спасибо каждому за то, что вы здесь стоите, потому что вы здесь стоите не только за Петра Порошенко, который является настоящим украинским лидером, который не просто возродил украинскую государственность, а дал возможность поверить каждому из нас, что мы можем иметь собственную страну, можем говорить на собственном языке, можем чувствовать себя и в Украине, и за ее пределами не людьми "второго сорта" с окраины неизвестной империи, а сильными украинцами, сильным народом, который ничем не хуже, а намного лучше многих других народов, который в семье свободных народов хочет строить свободную Европу.

Это агония. Они хотят сейчас привлечь к ответственности Порошенко, привлекая на самом деле к ответственности каждого из нас за наш язык, за нашу традицию, нашу песню, за нашу культуру, армию, за Церковь, за которую они сейчас его преследуют, за украинскую независимую Церковь, которая появилась как действительно сильная Православная церковь, которая вместе с Украинской греко-католической церковью стоит на страже возрождения украинских традиций и украинских ценностей. Им это не нравится, но мы скажем им: "Геть!" Мы скажем им: "Ганьба!"

Но каждого из вас я хочу поблагодарить. Я вижу здесь много знакомых лиц, много родных лиц. Все мы - одна семья. Семья, которая не даст обидеть ни наш дом, ни наших близких, ни будущее детей, ни Украину. Слава Украине!

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