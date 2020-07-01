ПриватБанк впервые в истории попал в топ-500 лучших мировых банков по версии The Banker
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"Украинский ПриватБанк за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном ранкинге ТОП-1000 мировых банков, который в течение 50 лет публикует британский журнал The Banker. В 2020 году ПриватБанк поднялся сразу с 708 на 446 позицию ранкинга лучших банков, что является выдающимся показателем роста капитала и эффективности среди банков мира", - говорится в сообщении.
В государственном ПриватБанке также уточнили, что в этом рейтинге они занимают первую позицию в рейтинге банков Украины и являются единственным украинским финучреждением, представленным в ТОП-500 мировых банков.
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