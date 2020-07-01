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Espreso.tvОбществоПриговоренного за госизмену к 12 годам крымского депутата Ганыша задержали и поместили в Киевское СИЗО

Приговоренного за госизмену к 12 годам крымского депутата Ганыша задержали и поместили в Киевское СИЗО


фото: rfe
Задержан бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

Ганыш задержан и помещен в Киевское СИЗО.

"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе", - говорится в сообщении.

  • Печерский районный суд Киева арестовал Ганыша еще в апреля 2015 года года по подозрению в государственной измене. По данным следствия, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, а также принимал участие в незаконных выборах Феодосийского городского совета в июле-сентябре 2014 года и тем самым способствовал посягательству на территориальную целостность Украины.
  • Днепровский райсуд Киева лишил свободы на 12 лет обвиняемого в госизмене экс-депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.

 

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