Приговоренного за госизмену к 12 годам крымского депутата Ганыша задержали и поместили в Киевское СИЗО

1 июля, 2020, 17:49

Задержан бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

Ганыш задержан и помещен в Киевское СИЗО.

"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе", - говорится в сообщении.