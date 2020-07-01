Приговоренного за госизмену к 12 годам крымского депутата Ганыша задержали и поместили в Киевское СИЗО
1 июля, 2020, 17:49
Задержан бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.
Ганыш задержан и помещен в Киевское СИЗО.
"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе", - говорится в сообщении.
- Печерский районный суд Киева арестовал Ганыша еще в апреля 2015 года года по подозрению в государственной измене. По данным следствия, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, а также принимал участие в незаконных выборах Феодосийского городского совета в июле-сентябре 2014 года и тем самым способствовал посягательству на территориальную целостность Украины.
- Днепровский райсуд Киева лишил свободы на 12 лет обвиняемого в госизмене экс-депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.
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