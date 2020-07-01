Продюсер Вайнштейн выплатит $19 млн жертвам своих сексуальных домогательств
Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Нью-Йорка, передает Укринформ.
"Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, в рамках судебного иска обязала обеспечить примерно 19 миллионов долларов для женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на рабочем месте от осужденного за изнасилование Харви Вайнштейна", - говорится в сообщении.
Пострадавшие женщины подали коллективный иск против компании The Weinstein Company LLC, Харви Вайнтшейна и его младшего брата.
Компенсацию распределят между сотрудницами, которых Вайнштейн принуждал к нежелательным сексуальных контактам, добивался их, заставлял работать без одежды, убирать после полового акта и тому подобное.
Кроме того, пострадавшие женщины, подписавшие соглашения о неразглашении, освобождаются от этих обязательств и смогут открыто говорить о том, с чем сталкивались.
- Напомним, 24 февраля суд признал кинопродюсера Харви Вайнштейн виновным по делу о сексуальном насилии только в двух легких эпизодах.
- Судья назначил Вайнштейну 20 лет заключения за принуждение к оральному сексу Мириам Хейли в 2006 году, которая тогда работала помощницей продюсера.
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