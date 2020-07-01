Президент клиники Eurolab, в которой Зеленский сдавал тесты на наркотики, заявил о создании политсилы

1 июля, 2020, 20:27

Владелец медицинского центра и сети лабораторий Eurolab, который сейчас часто появляется в качестве эксперта в эфире каналов 112 Украина, NewsOne и НАШ, Андрей Пальчевский заявил о создании собственной партии

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Только что зарегистрировали политсилу. Называется "Победа Пальчевского". Смысл ее прост и понятен. Мы ждали 30 лет. Мы доверили новому руководству примерно год назад возможность повернуть дела в стране. И разочарование достигло предела. Кроме желания, надо находить людей, которые не только хотят, но и могут. Но этого не произошло", - рассказал Пальчевский.

По его словам, принципами существования движения будут "объединение вокруг центра, а не разделение на восток, запад, север, юг" и борьба с бедностью, для которой Пальчевский предлагает пригласить "людей, которые могут". Кого именно он имеет в виду и как собирается объединять Украину вокруг центра в видеообращении Пальчевский не уточняет.