Президент клиники Eurolab, в которой Зеленский сдавал тесты на наркотики, заявил о создании политсилы
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Только что зарегистрировали политсилу. Называется "Победа Пальчевского". Смысл ее прост и понятен. Мы ждали 30 лет. Мы доверили новому руководству примерно год назад возможность повернуть дела в стране. И разочарование достигло предела. Кроме желания, надо находить людей, которые не только хотят, но и могут. Но этого не произошло", - рассказал Пальчевский.
По его словам, принципами существования движения будут "объединение вокруг центра, а не разделение на восток, запад, север, юг" и борьба с бедностью, для которой Пальчевский предлагает пригласить "людей, которые могут". Кого именно он имеет в виду и как собирается объединять Украину вокруг центра в видеообращении Пальчевский не уточняет.
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