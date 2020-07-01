Правительство выделит дополнительные средства для преодоления последствий стихии на западе Украины, - Шмыгаль

1 июля, 2020, 14:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выделит дополнительные средства для преодоления последствий стихии на западе Украины

Об этом он заявил во время заседания Кабмина 1 июля.

"Хочу успокоить людей и часть местных руководителей о том, что более 700 млн грн, которые уже были выделены это только начало. Мы выделили это для того, чтобы сейчас все понимали и могли воспользоваться этими средствами безотлагательно", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, на основе дополнительных расчетов, какое количество средств еще нужно, правительство готово выделять всю необходимую сумму для преодоления последствий стихии.

"Первые расчеты от голов уже поступают в правительство. Мы буквально в ближайшие дни составим полную сумму, будем понимать. И правительство также внесет на рассмотрение и уверенно поддержит решение о выделении дополнительных средств на борьбу с последствиями стихии", - подчеркнул он.

Напомним, Кабмин выделил более 700 млн грн на преодоление последствий паводков на западе Украины.

Минздрав сообщил, что в условиях наводнения и паводков возможные подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.

Италия передала гуманитарную помощь западным областям Украины, которые пострадали от наводнений, для преодоления последствий непогоды.

В горсовете Черновцов подсчитали, что нанесенный наводнением ущерб составляют почти 21 млн грн.

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