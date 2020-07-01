Правительство уволило четырех заместителей министра образования и науки
1 июля, 2020, 15:14
Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра образования и науки
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 июля.
Кабмин уволил первого заместителя министра образования Юрия Полюховича, а также заместителей министра Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.
В министерстве продолжают работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и заместители министра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.
- 25 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки.
- Заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что написал заявление о своей отставке.
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