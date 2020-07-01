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Espreso.tvОбществоПравительство уволило четырех заместителей министра образования и науки

Правительство уволило четырех заместителей министра образования и науки


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра образования и науки

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 июля.

Кабмин уволил первого заместителя министра образования Юрия Полюховича, а также заместителей министра Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.

В министерстве продолжают работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и заместители министра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

  • 25 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки.
  • Заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что написал заявление о своей отставке.

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