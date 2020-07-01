Правительство усилило карантин в Киеве, - Кличко

1 июля, 2020, 12:24

Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве

Об этом сообщил мэр Киева в Telegram .

"Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00. Ограниченное также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22.00", - написал Кличко.

Он отметил, что ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .