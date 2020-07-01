Правительство усилило карантин в Киеве, - Кличко
1 июля, 2020, 12:24
Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве
Об этом сообщил мэр Киева в Telegram .
"Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00. Ограниченное также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22.00", - написал Кличко.
Он отметил, что ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства.
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