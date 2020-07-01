Правительство одобрило три проекта соглашений для получения 105 млн евро помощи от ЕС

1 июля, 2020, 16:01

Кабмин одобрил проекты трех соглашений, которые позволят привлечь финансовую помощь Европейского Союза на общую сумму 105 млн евро, в том числе на поддержку украинских предпринимателей

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, одобренные проекты соглашений дадут возможность Украине получить помощь на общую сумму 105 млн евро, или фактически 3 млрд грн.

"Это дополнительный ресурс, который в комплексе с антикризисными мерами позволит быстрее пройти последствия коронакризиса и дать малому и среднему бизнесу развиваться быстрее", цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

По его словам, речь идет о соглашении EU4BUSINESS, реализация которого позволит предоставлять гранты на региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства на местах. По этому соглашению Украина должна получить 20 млн евро.

Второе соглашение - это программа технического сотрудничества-2020, по которому Украина может направить 60 млн евро на усиление институциональной способности для совершения необходимых реформ в направлении евроинтеграции. В частности это касается имплементации положений Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Третье соглашение - это программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. По словам Шмыгаля, важно, что помощь будет направлена именно малым фермерским хозяйствам, чтобы они могли лучше конкурировать и создавать добавленную стоимость. Сумма помощи Украине по этому соглашению составляет 25 млн евро.

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