Правительство одобрило три проекта соглашений для получения 105 млн евро помощи от ЕС
Об этом сообщает Правительственный портал.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, одобренные проекты соглашений дадут возможность Украине получить помощь на общую сумму 105 млн евро, или фактически 3 млрд грн.
"Это дополнительный ресурс, который в комплексе с антикризисными мерами позволит быстрее пройти последствия коронакризиса и дать малому и среднему бизнесу развиваться быстрее", цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.
По его словам, речь идет о соглашении EU4BUSINESS, реализация которого позволит предоставлять гранты на региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства на местах. По этому соглашению Украина должна получить 20 млн евро.
Второе соглашение - это программа технического сотрудничества-2020, по которому Украина может направить 60 млн евро на усиление институциональной способности для совершения необходимых реформ в направлении евроинтеграции. В частности это касается имплементации положений Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.
Третье соглашение - это программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. По словам Шмыгаля, важно, что помощь будет направлена именно малым фермерским хозяйствам, чтобы они могли лучше конкурировать и создавать добавленную стоимость. Сумма помощи Украине по этому соглашению составляет 25 млн евро.
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