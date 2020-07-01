Правительство накопило рекордный за всю историю остаток средств на Едином казначейском счете

1 июля, 2020, 13:31

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало июля 2020 года составил 75,7 млрд грн

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы Украины.

Так, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало июля 2020 составил 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начало июня и является рекордным показателем за всю историю Украины.

Отмечается, что на начало июля 2019 остаток средств на ЕКС составлял 12,96 млрд грн, что в 5,8 раз меньше показателя этого года.

Отмечается, что рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды ПриватБанка в размере 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" - 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю июня этого года.