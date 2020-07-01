Правительство хочет снизить штрафы за отсутствие масок в 100 раз, - Минюст

1 июля, 2020, 18:57

Одобренный правительством законопроект о штрафах за пребывание в общественных местах без маски предлагает снизить размер отчислений в 100 раз

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Законопроектом предусматривается снижение предельного размера штрафа с 17 тыс. грн до 170-255 грн.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что законопроект призван усилить ответственность владельцев общественных заведений и маршруток. Штрафы будут назначаться за пребывание в общественных местах и транспорте без масок или респираторов.

"При этом штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. Так, по общим правилам карантина, которые действуют сегодня, штраф за отсутствие маски для граждан составляет 17 тыс. грн. Законопроектом предусмотрен штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан - это всего 170-255 грн ", - отметил Малюська.

В то же время для должностных лиц штрафы остаются неизменными, а для юридических лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн.

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