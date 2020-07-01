Правительство Казахстана планирует ввести жесткий карантин с 5 июля из-за увеличения случаев COVID-19

1 июля, 2020, 19:55

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство предложило ввести в стране жесткий карантин на две недели, начиная с 5 июля

Об этом он написал в Twittеr.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - сообщил Токаев.

По данным на 1 июля, в Казахстане заболели из-за коронавируса уже более 41 тысячи человек. Поэтому правительство предложило ввести в стране жесткий карантин.

Үкимет 5 шилдеден бастап 14 күнге карантин жариялау туралы (ол ұзартылуы да мүмкин) жоспарын ұсынды. Ертең Ведомствоаралық комиссияның отырысынан кейин Денсаулық сақтау министр түсиниктеме береди. - Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 1, 2020

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