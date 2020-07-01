Повышение тарифов на лечение: НСЗУ изменила финансирование медучреждений вторичного и третичного звена
Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) на странице в Facebook.
Согласно сообщению, с 1 июля в финансирование медучреждений, оказывающих специализированную и высокоспециализированную помощь вводится ряд изменений.
В частности, с 1 июля повышаются тарифы на оказание услуг по экстренной медицинской помощи, для лечения острого инфаркта и инсульта.
"НСЗУ уже на следующей неделе, после того, как медучреждения отчитаются за второй квартал, готова начать процесс заключения дополнительных соглашений с ними на предоставление этих услуг по новым тарифам. Новые тарифы будут действовать на услуги, которые будут предоставляться с июля", - отметили в пресс-службе .
Кроме того, из-за продления карантина, продлены до 1 октября выплаты медучреждениям по пакетам "Хирургические операции в стационарных условиях" и "Стационарная помощь без проведения хирургических операций". Таким образом, до 1 октября медучреждения по этим пакетам услуг будут получать 100% финансирования.
В пресс-службе также сообщили, что с 1 июля предусмотрено заключение договоров НСЗУ о переходном финансовом обеспечении медучреждений, которые, по данным Госказначейства в I квартале этого года по механизму медицинской субвенции получили финансирование больше, чем по Программе медицинских гарантий.
Отмечается, что для заключения таких договоров медучреждения должны подать в НСЗУ планы развития своих заведений, утвержденных собственниками или госпитальными советами. В пресс-службе отметили, что представление должно быть по форме, утвержденной в Министерстве здравоохранении, которая, однако, пока находится в разработке.
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