Паводки в западных областях: из Италии во Львов прибыл самолет с техникой для преодоления последствий непогоды

1 июля, 2020, 08:22

Украина получила от Италии оборудование и технику для преодоления последствий непогоды в западных областях

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 30 июня на 1 июля в Международном аэропорту" Львов "им. Данила Галицкого прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Итальянской республики", - говорится в сообщении.

Спасатели ДСНС разгрузили мотопомпы высокой производительности для перекачки грязной воды с комплектами рукавов, плавающие мотопомпы, передвижные лектростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем. Эти устройства и техника будут переданы для нужд пострадавших от паводков районов Ивано-Франковской области.

Напомним, первый рейс прибыл 30 июня. Им Италия среди прочего передала пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы и каркасные палатки.

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