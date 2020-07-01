Паводки в западных областях: из Италии во Львов прибыл самолет с техникой для преодоления последствий непогоды
1 июля, 2020, 08:22
Украина получила от Италии оборудование и технику для преодоления последствий непогоды в западных областях
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 30 июня на 1 июля в Международном аэропорту" Львов "им. Данила Галицкого прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Итальянской республики", - говорится в сообщении.
Спасатели ДСНС разгрузили мотопомпы высокой производительности для перекачки грязной воды с комплектами рукавов, плавающие мотопомпы, передвижные лектростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем. Эти устройства и техника будут переданы для нужд пострадавших от паводков районов Ивано-Франковской области.
- Напомним, первый рейс прибыл 30 июня. Им Италия среди прочего передала пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы и каркасные палатки.
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