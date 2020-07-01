Отставку главы НБУ Смолия рассмотрят на фракции "Слуги народа" и в профильном комитете, - Гетманцев
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев, передает "РБК-Украина" .
При этом нардеп предположил, что Смолию придется работать главой НБУ и в дальнейшем, если Рада не поддержит его отставку.
"Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", - сказал Гетманцев .
Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики также отметил, что отставка Смолия может ухудшить отношения с Международным валютным фондом.
"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень многое зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала о давлении на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - сказал Гетманцев.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
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