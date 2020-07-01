Онлайн-церемония "Коронации слова" начнется в 19:00

1 июля, 2020, 15:28

Международный литературный конкурс "Коронация слова" подводит итоги и объявляет победителей 20-й Юбилейной годовщины конкурса, проекта, который стал знаковым "литературным Оскаром" в Украине

И уже вскоре Украина узнает имена новых звезд - 2020, которые засияют на отечественном литературном небосклоне. Церемония состоится по ссылке.

В этом году международному литературному конкурсу "Коронация слова" исполняется 20 лет.

По понятным пандемическим условиям карантина запланированная церемония награждения победителей состоится в несколько ином формате. Победителей в номинации "Романы" объявят на онлайн-церемонии, список победителей будет размещен на сайте и на ФБ-странице "Коронации слова". Это обусловлено тем, что издатели хотят издать книги победителей ко Львовскому Форуму издателей в сентябре, на котором организаторы конкурса планируют наградить победителей всех номинаций.



Кстати, в рамках празднования 20-летия 1 июня в социальной сети Фейсбук начался флешмоб #МояПершаКоронация. По этому хэштегу можно прочитать уже более сотни трогательных историй участников конкурса, литературный успех которых начался именно с "Коронации слова". Это такие известные сейчас украинские писатели как Ирэн Роздобудько, Анна Багрова, Лариса Денисенко, Галина Вдовиченко, Надежда Гуменюк, Наталья Доляк, Мила Иванцова, Светлана Талан, Василий Добрянский и многие другие литераторы.

Начала этот флешмоб писательница и книжный блогер Оксамытка Блажевская, которая уже 10 лет посещает церемонии награждения "Коронации слова": "Я до сих пор помню, как получила первое приглашение на "Коронацию слова", как волновалась, как долго думала, какое платье надеть. Чувствовала себя Золушкой, которая собиралась на бал. Все друзья думали, что я непременно иду туда за статуэткой. Но я только в прошлом году решилась послать на конкурс свой первый роман".

Основательница конкурса Татьяна Логуш не может сдержать слез, когда перечитывает историю каждого участника флешмоба: "Эти воспоминания переворачивают душу, сознание, эмоции зашкаливают, и я иногда просто не могу с этим справиться. Какие незабываемые воспоминания, какие невероятные и удивительные истории, которые вызывают и искренний смех, и слезы. Спасибо всем писателям и нашим конкурсантам за то, что они есть в нашей жизни! Кстати, на основе флешмоба у меня возникла идея собрать все посты участников в электронный сборник, который станет прекрасным напоминанием для тех, кто участвовал в конкурсе, и мотиватором для всех, кто еще планирует направить свою рукопись".

Международный литературный конкурс "Коронация слова", истории успеха которого уже 20 лет, является самым престижным украинским конкурсом, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен.

Главная цель конкурса - поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса, кино и театра. И как следствие - наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра - качественными фильмами и пьесами.

В оценках литературоведов (например, академика Н.Жулинского, директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины): "Коронация слова" создала "Третью волну" в истории украинской литературы после "расстрелянного Возрождения" 1920-1930-х гг. и "шестидесятников" 1960-х гг.", "Коронация слова" - "Уникальный мультикультурный проект, которому нет аналогов в мире" (по словам Пауло Коэльо).



Ø Конкурс не для изданных книг, а для неизданных ранее рукописей

Ø Открыт для всех: известных авторов и начинающих, будущих бестселлеров, увлекательной и конкурентоспособной современной литературы

Ø К участию ежегодно приглашаются: прозаики, издатели, дистрибьюторы, магазины, телевизионщики, театры, продюсеры, поэты, композиторы, медиа, ученые, мир бизнеса ...

Ø Конкурс международный - объединяет писателей Украины и диаспоры

Ø Выполняет важнейшую социально ответственную миссию для Украины - развивая литературу, кино, телевидение, театр и песню как для взрослых, так и для детей.