Олег Синютка улучшил позиции в рейтинге кандидатов в мэры Львова, - соцопрос

1 июля, 2020, 15:15

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка вышел на второе место в перечне претендентов на кресло городского головы Львова

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного по заказу Еспресо во Львове в конце июня.

Согласно исследованию, если бы выборы Львовского городского головы проходили в ближайшее воскресенье, то за Андрея Садового (Объединение "Самопомич") проголосовали бы 35,7% из тех, кто определился и придет на выборы. За кандидата от "Европейской Солидарности" Олега Синютку - 14,4%. На третьем месте кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с результатом 14,1%. За представителя партии "Варта" Игоря Зинкевича - 8,0%, а за кандидата от партии "Голос" Ярослава Рущишина - 5,3%. При этом 23,8% опрошенных не могли определиться со своим выбором, а 3,5% заявили, что не примут участие в голосовании.

Эти результаты свидетельствуют, что Олег Синютка опередил Руслана Кошулинского, который получил второе место на последних выборах мэра Львова, а также занимал его, согласно результатам предыдущих опросов. Причем показатели Олега Синютки демонстрируют рост его популярности более чем на 50%, в то время как расположение к его конкурентам существенно снижается.

Так, в марте этого года рейтинг Андрея Садового был выше почти на 3% и составлял 38,2%. Упал также рейтинг Руслана Кошулинского: с 19,1% в марте - до 14,1% в июне. В свою очередь рейтинг Олега Синютки в марте составлял 9,4%, тогда как в июне вырос до 14,4%.

Опрос был проведен Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Еспресо в г.. Львов с 17 по 23 июня 2020 года. Всего было опрошено 2000 респондентов. Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих в Львовский городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы.Статистическая погрешность исследования: +/- 2,4% (с вероятностью 0,95).

Метод исследования: телефонный опрос САТІ (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов.