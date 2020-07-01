Офис президента представил закон об "инвестиционных нянях"

1 июля, 2020, 11:12

Законопроект о поддержке и стимулированию инвестиций был представлен на заседании Нацсовета реформ под председательством Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, на заседании Национального совета реформам под председательством президента Украины Владимира Зеленского, заместитель руководителя Офиса главы государства Юлия Кузнецов представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций.

По информации пресс-службы, в проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Такие инвесторы получат прямой договор с правительством.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - цитирует пресс-служба слова Кузнецов.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - пояснила Кузнецов.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальной инвестиционной советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.