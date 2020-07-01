Офис президента представил закон об "инвестиционных нянях"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, на заседании Национального совета реформам под председательством президента Украины Владимира Зеленского, заместитель руководителя Офиса главы государства Юлия Кузнецов представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций.
По информации пресс-службы, в проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Такие инвесторы получат прямой договор с правительством.
"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - цитирует пресс-служба слова Кузнецов.
Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.
"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - пояснила Кузнецов.
По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальной инвестиционной советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.
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