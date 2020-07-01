Обучение Sea Breeze-2020 сократят до 7 дней из-за COVID-19
Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.
"Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины на территории Украины запланировано проведение шести многонациональных учений, из которых одно учение отменено. За пределами Украины запланировано участие подразделений ВС Украины в 17 многонациональных учениях, из которых 7 отменили организаторы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за распространение коронавируса принято решение изменить формат проведения украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск Sea Breeze-2020.
Общий срок проведения учений сокращен до 7 суток, к участию в учениях будут привлекать только корабли и самолеты.
Участие подразделений сухопутного компонента, водолазного компонента и развертывание международного штаба учений в Одессе отменено.
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