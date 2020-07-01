New York Times сообщила о новых доказательства сговора России и талибов

1 июля, 2020, 10:22

В США имеются данные о банковских переводах от главного управления Генштаба России (ГРУ) движения Талибан

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.

Издание отмечает, что эта информация стала еще одним доказательством заговора РФ и талибов с целью убийства американских военных в Афганистане.

По информации NYT, американские власти перехватила электронные данные о финансовых переводы российской военной разведки на счет, который связан с талибами.

Перехвачена информация о переводах подкрепляет сведения, полученные в ходе допроса задержанных в Афганистане боевиков. Американские аналитики пришли к выводу, что эти переводы проводились в рамках вознаграждения, о которой те говорили.

Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, который, вероятно, содействие в распределении средств. Считается, что сейчас он находится в РФ.

Издание также отмечает, что в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые якобы были посредниками между ГРУ и Талибаном.

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждение чиновников Белого дома, которые заявляли, что разведка якобы не решалась сообщить о заговоре России с талибами президенту США Дональду Трампу.

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.

Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной".