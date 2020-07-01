New York Times сообщила о новых доказательства сговора России и талибов
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.
Издание отмечает, что эта информация стала еще одним доказательством заговора РФ и талибов с целью убийства американских военных в Афганистане.
По информации NYT, американские власти перехватила электронные данные о финансовых переводы российской военной разведки на счет, который связан с талибами.
Перехвачена информация о переводах подкрепляет сведения, полученные в ходе допроса задержанных в Афганистане боевиков. Американские аналитики пришли к выводу, что эти переводы проводились в рамках вознаграждения, о которой те говорили.
Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, который, вероятно, содействие в распределении средств. Считается, что сейчас он находится в РФ.
Издание также отмечает, что в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые якобы были посредниками между ГРУ и Талибаном.
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждение чиновников Белого дома, которые заявляли, что разведка якобы не решалась сообщить о заговоре России с талибами президенту США Дональду Трампу.
Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.
По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.
В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.
Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной".
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