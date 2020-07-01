Наводнения на западе: Красный крест окажет помощь Украине, - Стефанишина
1 июля, 2020, 16:29
Вице-премьер-иинистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с руководством Национального комитета Красного креста Украины, который согласился предоставить гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнений на западе Украины
Об этом говорится на евроинтеграционном портале.
Наиболее приоритетные потребности для пострадавшего населения:
- жизнеобеспечение эвакуированных и пострадавших (обустройство мест временного проживания, питание, обеспечение одеждой, продуктами, предметами первой необходимости и т.д.);
- восстановление устойчивой работы объектов коммунального хозяйства, которые нужны для поддержания безопасной жизнедеятельности, в частности водопроводно-канализационных сооружений и сетей, системы электро- и газоснабжения;
- обеспечение средствами санитарно-эпидемиологического контроля для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний;
- предоставление социальной помощи.
- восстановление разрушенных зданий и сооружений, а также критически важных объектов инфраструктуры пострадавших регионов.
После получения данных об объемах и перечня первоочередных потребностей Стефанишина продолжит переговоры с для скорейшего получения гуманитарной помощи для западных областей, пострадавших от наводнений и их последствий.
- Напомним, Кабмин выделил более 700 млн грн на преодоление последствий паводков на западе Украины.
- Минздрав сообщил, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.
- Италия передала гуманитарную помощь западным областям Украины, которые пострадали от наводнений, для преодоления последствий непогоды.
- В горсовете Черновцов подсчитали, что нанесенный наводнением ущерб составляют почти 21 млн грн.
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