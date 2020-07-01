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Espreso.tvОбществоНаводнения на западе: Красный крест окажет помощь Украине, - Стефанишина

Наводнения на западе: Красный крест окажет помощь Украине, - Стефанишина


фото: reuters
Вице-премьер-иинистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с руководством Национального комитета Красного креста Украины, который согласился предоставить гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнений на западе Украины

Об этом говорится на евроинтеграционном портале.

Наиболее приоритетные потребности для пострадавшего населения:

  • жизнеобеспечение эвакуированных и пострадавших (обустройство мест временного проживания, питание, обеспечение одеждой, продуктами, предметами первой необходимости и т.д.);
  • восстановление устойчивой работы объектов коммунального хозяйства, которые нужны для поддержания безопасной жизнедеятельности, в частности водопроводно-канализационных сооружений и сетей, системы электро- и газоснабжения;
  • обеспечение средствами санитарно-эпидемиологического контроля для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний;
  • предоставление социальной помощи.
  • восстановление разрушенных зданий и сооружений, а также критически важных объектов инфраструктуры пострадавших регионов.

После получения данных об объемах и перечня первоочередных потребностей Стефанишина продолжит переговоры с для скорейшего получения гуманитарной помощи для западных областей, пострадавших от наводнений и их последствий.

  • Напомним, Кабмин выделил более 700 млн грн на преодоление последствий паводков на западе Украины.
  • Минздрав сообщил, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.
  • Италия передала гуманитарную помощь западным областям Украины, которые пострадали от наводнений, для преодоления последствий непогоды.
  • В горсовете Черновцов подсчитали, что нанесенный наводнением ущерб составляют почти 21 млн грн.
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