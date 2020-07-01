Наводнения на западе: Красный крест окажет помощь Украине, - Стефанишина

1 июля, 2020, 16:29



фото: reuters

Вице-премьер-иинистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с руководством Национального комитета Красного креста Украины, который согласился предоставить гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнений на западе Украины