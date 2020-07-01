На Житомирщине у мужчины конфисковали 9 тонн янтаря на 12 млн грн

1 июля, 2020, 21:24

Суд города Житомира удовлетворил специальную конфискацию незаконно добытого янтаря весом 9,2 т стоимостью 12,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Янтарь изъят в ходе расследования по хранению имущества, полученного преступным путем (ст. 198 УК Украины).



Его забрали у жителя Одесской области. Во время обыска обнаружено 292 пакета с камнями.

