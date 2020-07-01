На Житомирщине у мужчины конфисковали 9 тонн янтаря на 12 млн грн
1 июля, 2020, 21:24
Суд города Житомира удовлетворил специальную конфискацию незаконно добытого янтаря весом 9,2 т стоимостью 12,5 млн грн
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