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Espreso.tvОбществоНа Житомирщине у мужчины конфисковали 9 тонн янтаря на 12 млн грн

На Житомирщине у мужчины конфисковали 9 тонн янтаря на 12 млн грн


фото: gp.gov.ua
Суд города Житомира удовлетворил специальную конфискацию незаконно добытого янтаря весом 9,2 т стоимостью 12,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Янтарь изъят в ходе расследования по хранению имущества, полученного преступным путем (ст. 198 УК Украины).

Его забрали у жителя Одесской области. Во время обыска обнаружено 292 пакета с камнями.
 

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