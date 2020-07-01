На Закарпатье двух экс-чиновников будут судить за незаконную вырубку леса
Об этом сообщили в Национальной полиции.
"Досудебным расследованием установлено, что, находясь на должностях в госпредприятии, лица допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук. В результате государству был нанесен ущерб на сумму более трех млн грн", - говорится в сообщении.
Обвинительный акт по правонарушителей направлено в суд. Мужчин подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. В полиции отмечают, что собрали достаточное количество материалов, которые подтверждают преступные действия должностных лиц.
Экс-чиновникам грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с возможностью штрафа от 4250 до 12750 грн.
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