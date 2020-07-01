 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Закарпатье двух экс-чиновников будут судить за незаконную вырубку леса

На Закарпатье двух экс-чиновников будут судить за незаконную вырубку леса

На Закарпатье направлено в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц, допустивших вырубку леса на 3 млн грн

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Досудебным расследованием установлено, что, находясь на должностях в госпредприятии, лица допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук. В результате государству был нанесен ущерб на сумму более трех млн грн", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт по правонарушителей направлено в суд. Мужчин подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. В полиции отмечают, что собрали достаточное количество материалов, которые подтверждают преступные действия должностных лиц.

Экс-чиновникам грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с возможностью штрафа от 4250 до 12750 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2020 среда

больше новостей

1 июля, 2020 среда

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать