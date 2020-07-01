На выборах во Львовский горсовет лидирует "Европейская солидарность", - опрос

1 июля, 2020, 14:50

На выборах во Львовский горсовет "Европейскую солидарность" готовы поддержать 29,1%, "Самопомощь" - 16,2%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце июня во Львове Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Еспресо.

Далее в рейтинге идет партия "Голос" - ее готовы поддержать 11,1% респондентов, за ней ВО "Свобода" - 6,9%, "Украинская галицкая партия" - 6,4%, "Слуга народа" - 5,6% .

Более 5% также набирает партия "Гражданская позиция", за которую готовы проголосовать 5,4%.

25,1% опрошенных не могли определиться с выбором партии в городской совет, а 4,3% сказали, что не примут участие в голосовании.

Опрос проводился в г. Львов с 17 по 23 июня 2020 года. Всего было опрошено 2000 респондентов. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы.

Статистическая погрешность исследования: +/- 2,4% (с вероятностью 0,95).