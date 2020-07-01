На Светлодарской дуге военные ВСУ уничтожили вражескую систему видеонаблюдения. ВИДЕО

1 июля, 2020, 19:11

Украинские военные обнародовали видео, где показывают уничтожение вражеской системы видеонаблюдения, установленной на поврежденной линии электропередач, с которой враг корректировал удары артиллерии

Видео операции по уничтожению системы видеонаблюдения россиян по украинским позициям обнародовала 24-я отдельная аэромобильная бригада имени Данила Галицкого.

"Бойцы 24 ОМБр ювелирным выстрелом ПТУР уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, которая позволяла оккупантам вести прицельный артиллерийский огонь по украинским военным, а также осуществлять сопровождение диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге", - говорится в комментарии к видео.

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