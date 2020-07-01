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Espreso.tvОбществоНа Светлодарской дуге военные ВСУ уничтожили вражескую систему видеонаблюдения. ВИДЕО

На Светлодарской дуге военные ВСУ уничтожили вражескую систему видеонаблюдения. ВИДЕО

Украинские военные обнародовали видео, где показывают уничтожение вражеской системы видеонаблюдения, установленной на поврежденной линии электропередач, с которой враг корректировал удары артиллерии

Видео операции по уничтожению системы видеонаблюдения россиян по украинским позициям обнародовала 24-я отдельная аэромобильная бригада имени Данила Галицкого.

"Бойцы 24 ОМБр ювелирным выстрелом ПТУР уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, которая позволяла оккупантам вести прицельный артиллерийский огонь по украинским военным, а также осуществлять сопровождение диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге", - говорится в комментарии к видео.

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