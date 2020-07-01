На Киевщине в психоневрологическом интернате зафиксирована вспышка коронавируса

1 июля, 2020, 16:30

На Киевщине, в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением, зафиксирована вспышка коронавируса

Об этом на брифинге заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Укринформ.

"Между тем очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня жителей и работников заведения выявлено 5 инфицированных сотрудников и 3 подопечных. Все в удовлетворительном состоянии, без явных клинических проявлений", - сказал Володин.

По его словам, интернат расположен в отдельном трехэтажном здании. Сейчас в нем 338 человек и 244 обслуживающего персонала.

"Первым заболел 64-летний санитар. Он на самоизоляции по месту жительства. Установлен круг подопечных и сотрудников, с которыми он контактировал. Это 70 человек и им сделаны ПЦР тесты", - отметил председатель ОГА.

Он сообщил, что заведение закрыто на карантин, организована работа санитарно-контрольного пункта на входе и выходе из здания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .