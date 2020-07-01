На Донбассе украинские военные ранили трех оккупантов
1 июля, 2020, 07:38
30 июня вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Оккупанты использовали при этом запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное.
По данным разведки 30 июня наши защитники ранили трех захватчиков.
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