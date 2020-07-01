На Донбассе боец ООС получил боевое травмирование

1 июля, 2020, 18:02

1 июля вооруженные оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку населенных пунктов Орехово и Травневе противник обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески враг применил запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

Оккупанты использовали вблизи Авдеевки минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один военнослужащий получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую помощь врачей.