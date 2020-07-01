На Донбассе боец ООС получил боевое травмирование
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку населенных пунктов Орехово и Травневе противник обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Пески враг применил запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.
Оккупанты использовали вблизи Авдеевки минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один военнослужащий получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую помощь врачей.
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