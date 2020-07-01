Мы являемся свидетелями того, что во власти толеруеться сексизм, - Кондратюк

1 июля, 2020, 11:08

Заместитель головы Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что во власти толеруеться сексизм, который является неприемлемым в развитом обществе

Об этом она сказала во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Я думаю, люди, которые год назад избрали новую власть ожидали совсем другого. Люди хотели видеть во властных кабинетах не столько новые лица, но и такое качество политики, основанной на общечеловеческих ценностях, уважении прав человека и личного достоинства каждого гражданина. Уважение должно стать основой новой культуры, культуры объединения общества. К сожалению, мы наблюдаем пещерный отступление от партнерства и достойного представительства мужчин и женщин во власти. в нынешнем правительстве женщин мало - ни одна женщина не возглавляет областную администрацию. Вскоре мы увидим, готова монобильшисть поддержать и адвокуваты такое справедливое решение о 40% женщин в местных и национальных выборах. К сожалению, мы являемся свидетелями того, что во власти толеруеться сексизм. толеруеться то, что в развитом обществе давно неприемлемым ", - сказала Кондратюк.

Она добавила, что это не приближает Украину к ЕС, а наоборот отдаляет от европейской цивилизации.

"Я хочу обратиться ко всем народным депутатам от наших коллег - независимо от пола и политической принадлежности, хочу обратиться к руководству парламента. Я не хочу рассматривать конкретные ситуации и кого-то поучать. Давайте делать все для того, чтобы не превращать Верховную Раду на таблоид с бесконечными скандальными историями. Нам всем надо оставаться людьми, если кто-то совершил ошибку, оскорбил коллегу, колижанку или граждан - надо иметь смелость извиниться. Сказать: "извините, я был не прав (а)" или даже уйти в отставку ", - отметила Кондратюк.

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