Меркель в очередной раз заявила, что "Северный поток-2" должен быть достроен
Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, сообщает РБК-Украина.
Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.
По ее словам, новый газопровод "Северный поток-2" является экономическим, а не политическим проектом.
"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - заявила Меркель.
Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.
Накануне Сенат США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.
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