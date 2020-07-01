Меркель в очередной раз заявила, что "Северный поток-2" должен быть достроен

1 июля, 2020, 16:49

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено

Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, сообщает РБК-Украина.

Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

По ее словам, новый газопровод "Северный поток-2" является экономическим, а не политическим проектом.

"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - заявила Меркель.

Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.

Накануне Сенат США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.