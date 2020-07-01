Львовянка Наталья Сняданко уже второй раз претендует на Angelus

1 июля, 2020, 11:22

Озвучено Лонг-лист престижной литературной награды Центральной Европы

В Лонг-лист престижной литературной награды Центральной Европы Angelus (победителя которой назовут на специальной торжественной церемонии 17 октября) попал роман "Фрау Мюллер не настроен платить больше" львовской писательницы Натальи Сняданко, сообщает Еспресо.TV .

Это уже второй раз имя этого автора фигурирует среди претендентов на Angelus - правда, ранее речь шла о ее книгу "Комашина тарзанка". Что интересно, кроме Натальи Сняданко, на этот раз на эту премию претендуют еще двое украинцев - Таня Малярчук с книгой "Забвение" и Сергей Жадан с романом "Интернат".

На этот раз 14 окончательных претендентов жюри выбирало среди 132 авторов. Украина в этом списке первоначально представило восемь писателей - вне уже названными, также Юрий Андрухович, Артем Чех, Мария Матиос, Олег Сенцов и Олег Поляков.

Напомним, Angelus - это задуманная во Вроцлаве литературная награда, которая вручается ежегодно, начиная с 2006 года, за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке прошлого года. Книга имеет касаться важнейших тем современности и увеличивать знания о чужой культуре. Поводом для появления идеи такой награды стало осознание поляками того, что не так уж много они знают о литературы соседних стран, разве немного чешскую в лицах Ярослава Гашека, Милана Кундеры и еще, возможно Богумила Грабала. Поэтому за награду сейчас могут бороться книги авторов из Австрии, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Молдовы, Германии, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Венгрии, Украины, Хорватии, Чехии, Черногории. То есть тех, что происходят из Центральной Европы.

Премию называют также иначе - премия им. Ангелюс Силезиуса или Иоганна Шефлера (1624-1677) - очень интересного человека, доктора философии и медицины, священника, поэта, мыслителя, автора многих афоризмов и религиозных песен, который проживал во Вроцлаве.

Украинцы получали Angelus трижды: Юрий Андрухович за роман "Двенадцать обручей" (2006), Оксана Забужко за "Музей заброшенных секретов" (2013) и Сергей Жадан с "Месопотамию" (2015)

Фото Екатерины Слипченко (на фото - Наталья Сняданко)

"Без сомнения, я очень рада, что моя книга попала в этот Лонг-лист, потому премий такого размаха для украинцев существует не так уж много. Конечно, окончательно победить было бы неплохо. Но даже то, что моя книга в перечне претендентов на победу, - это уже какой-то мере победа. Ведь в условиях "Ангелус" существует куча ограничений, которые существенно сужают шансы автора принять участие в соревнованиях за эту премию. есть еще один момент, который для меня важно. Этот Лонг-лист привлекает внимание как к конкретной книги конкретного автора, так и к тем, которые автор в этой книге нарушает. Роман "Фрау Мюллер не настроен платить больше" (в свое время входил в список "книга года») - книга об опыте, в частности украинских работников , который не всегда является трагедией общенационального масштаба. И мне хотелось, чтобы об этом опыте иностранцы (а книга переведена не только на польском, а еще - раньше - на немецком) знали больше ", - прокомментировала событие для Еспресо.TV Наталья Сняданко.

Как рассказала писательница, когда она писала свой роман, то ее немного мозолило, что тема заработка, несмотря на то, что ее в современных вариантах обходила отечественная литература, была у всех на зубах. Но с другой стороны были какие-то заезженные шаблоны восприятия этих вещей, хотя никто на самом деле не знал, как живут работники. Существовали и существуют мифы, которые передаются из уст в уста - о хороших заработках, непосильно тяжелую работу и сложный психологическое состояние этих людей, о непреходящую тоску по Украине ... Но возникал вопрос: если этим людям так плохо где-нибудь, почему не возвращаются? И только в материальных причинах проблема?

"Мы придумываем себе образ этих людей так же, как они придумывают наш. Нет настоящей коммуникации между этим. Возвращаясь на короткое время домой, эти люди пытаются соответствовать тому, что о них думают, не говорят, как есть. Это что-то вроде ситуации , когда воины возвращаются с войны и не могут рассказать гражданским происходящего. Травма, которая требует понимания без слов. и только когда переделываешь эту травму, можешь говорить об этом. о заработки говорят на всех уровнях очень много. Но все и везде - только как о чем-то ненормальное, аномалию, которая просто не может иметь положительных моментов. Почему-то никто не говорит о том, что, несмотря на все драматические моменты, заработки может стать для кого-то вторым шансом в жизни или вообще первым шансом, что оно способно открыть человеку новые возможности, которые при других условиях никогда бы не открылись, что это новые знания и новый опыт, которые могут быть положительными ", - говорит писательница.

Заметим, что победитель литературной награды Angelus получит чек на 150 тыс злотых и статуэтку авторства вроцлавской художницы Евы Россано. А также то, что начиная с этого года вознаграждение в размере 5000 злотых получать также семь писателей, признанных самыми интересными среди претендентов.