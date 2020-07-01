Львовяне отправили бы в парламент шесть партий, - опрос

1 июля, 2020, 15:05

Таковы итоги опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу телеканала Еспресо.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей во Львове получила бы партия "Европейская Солидарность", за нее готовы отдать голоса 43% львовян из тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте - партия "Голос", за которую готовы проголосовать 12,5% жителей Львова. Партию "Слуга народа" намерены поддержать 8% львовян.

Кроме этой тройки, львовяне отправили бы в парламент еще три партии - Объединение "Самопомичь" (за которое готовы проголосовать 7% избирателей), ВО "Свобода" (5,5% поддержки) и ВО "Батькивщина" (5,3%). Другие партии во Львове не преодолели бы 5-процентного проходного барьера.

В то же время 20,4% львовян на момент проведения исследования заметили, что не определились со своим выбором в этом вопросе, а 4,9% заявили, что не планируют участвовать в голосовании.

За какую партию Вы бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в следующее воскресенье?

% Партия "Европейская Солидарность" 43.0 Партия "Голос" 12.5 Партия "Слуга народа" 8.0 Партия Объединение "Самопомiч" 7.0 Партия ВО "Свобода" 5.5 Партия ВО "Батькивщина" 5.3 Партия "Гражданская позиция" 4.3 Партия "Сила и честь" 3.0 Партия "оппозиционных платформа - За жизнь" 2.5 Партия "оппозиционных блок" 1.6 Партия "Украинская стратегия Гройсмана" 1.5 Радикальная партия Олега Ляшко 1.2 Партия "За будущее" 0.7 Партия "Шария" 0.7 Партия "УДАР Виталия Кличко" 0.4 другая партия 2.8

Опрос Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Еспресо проведен во Львове с 17 по 23 июня 2020 методом телефонного опроса САТІ (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов. Всего опрошены 2000 респондентов. Исследование провели во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих в Львовского городского совета. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования составляет 2,4% (с вероятностью 0,95).