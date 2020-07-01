Львовяне отправили бы в парламент шесть партий, - опрос
Таковы итоги опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу телеканала Еспресо.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей во Львове получила бы партия "Европейская Солидарность", за нее готовы отдать голоса 43% львовян из тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте - партия "Голос", за которую готовы проголосовать 12,5% жителей Львова. Партию "Слуга народа" намерены поддержать 8% львовян.
Кроме этой тройки, львовяне отправили бы в парламент еще три партии - Объединение "Самопомичь" (за которое готовы проголосовать 7% избирателей), ВО "Свобода" (5,5% поддержки) и ВО "Батькивщина" (5,3%). Другие партии во Львове не преодолели бы 5-процентного проходного барьера.
В то же время 20,4% львовян на момент проведения исследования заметили, что не определились со своим выбором в этом вопросе, а 4,9% заявили, что не планируют участвовать в голосовании.
За какую партию Вы бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в следующее воскресенье?
|
|
%
|
Партия "Европейская Солидарность"
|
43.0
|
Партия "Голос"
|
12.5
|
Партия "Слуга народа"
|
8.0
|
Партия Объединение "Самопомiч"
|
7.0
|
Партия ВО "Свобода"
|
5.5
|
Партия ВО "Батькивщина"
|
5.3
|
Партия "Гражданская позиция"
|
4.3
|
Партия "Сила и честь"
|
3.0
|
Партия "оппозиционных платформа - За жизнь"
|
2.5
|
Партия "оппозиционных блок"
|
1.6
|
Партия "Украинская стратегия Гройсмана"
|
1.5
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
1.2
|
Партия "За будущее"
|
0.7
|
Партия "Шария"
|
0.7
|
Партия "УДАР Виталия Кличко"
|
0.4
|
другая партия
|
2.8
Опрос Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Еспресо проведен во Львове с 17 по 23 июня 2020 методом телефонного опроса САТІ (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов. Всего опрошены 2000 респондентов. Исследование провели во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих в Львовского городского совета. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования составляет 2,4% (с вероятностью 0,95).
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