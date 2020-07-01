Лопес сделал важное заявление о бое с Ломаченко
Об этом сообщает Bad Left Hook .
По словам Лопеса, он надеется, что бой с Ломаченко состоится в присутствии зрителей, впрочем он уже согласен драться с украинцем даже при пустых трибунах.
"Я знаю, что Боб Арум работает над тем, чтобы на нашем поединке присутствовали хотя бы несколько тысяч фанатов. Конечно, такой бой необходимо проводить со зрителями. А пока мы ежедневно тренируемся и ждем официального анонса поединка. Я бы хотел подраться перед фанатами на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. Было бы замечательно, если бы наш бой стал первым поединком на этой арене. Мы готовы драться и со зрителями, и без. Хотя все хотят, чтобы на боях такого уровня присутствовали фанаты ", - сказал Лопес.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 1 июля стало известно, что Василий Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 19 сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
Читайте также
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко