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Espreso.tvСпортЛопес сделал важное заявление о бое с Ломаченко

Лопес сделал важное заявление о бое с Ломаченко


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что готов драться с украинцем Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира даже пустых трибунах

Об этом сообщает Bad Left Hook .

По словам Лопеса, он надеется, что бой с Ломаченко состоится в присутствии зрителей, впрочем он уже согласен драться с украинцем даже при пустых трибунах.

"Я знаю, что Боб Арум работает над тем, чтобы на нашем поединке присутствовали хотя бы несколько тысяч фанатов. Конечно, такой бой необходимо проводить со зрителями. А пока мы ежедневно тренируемся и ждем официального анонса поединка. Я бы хотел подраться перед фанатами на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. Было бы замечательно, если бы наш бой стал первым поединком на этой арене. Мы готовы драться и со зрителями, и без. Хотя все хотят, чтобы на боях такого уровня присутствовали фанаты ", - сказал Лопес.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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