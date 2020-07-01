Курс валют: Нацбанк продолжает укреплять гривну
1 июля, 2020, 09:15
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 июля 2020 года на отметке 26,66 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 30 июня курс составил 26,69 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 1 июля установлен на уровне 29,86 грн / евро. По состоянию на 30 июня курс составлял 29,95 грн / евро.
На наличном рынке 30 июня, станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,62, продают - по 26,69 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 27,70 грн / $, продажи - в пределах 26,64-26,75 грн / $.
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