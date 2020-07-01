Криклий рассказал, какие государства открыли границы для украинцев

1 июля, 2020, 13:06

Сейчас свои границы для граждан Украины полностью или частично открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Тelegram.

Согласно сообщению, в настоящее время свои границы для Украины открыли Турция, Египет (с обязательным соблюдением 14-дневной изоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19), Албания, Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья) и Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Криклий отметил, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, направляются на корабль, гражданам, транзитом следующих через ЕС, въезд разрешен.

"Каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран", - отметил министр.

Он добавил, что также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решения об открытии границ будет принято с Грузией.