Коронавирус: на Львовщине провели рекордное количество ПЦР-исследований в сутки

1 июля, 2020, 12:42

За прошедшие сутки на Львовщине выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, а общее количество больных в регионе достигло 5578 человек. Оба показателя сейчас является самым высоким в Украине

В то же время за вчерашние сутки лабораторные центры во Львове провели наибольшее количество ПЦР-исследований с начала проведения тестирования - 1637, сообщает корреспондент Еспресо.TV из Львова.

"За прошедшие сутки мы получили от частных лабораторий 900 анализов, а всего за сутки со всех лабораторий должны 1637 анализов, из них 143 положительных. Из новых проб - 1382 анализы, из них 92 положительных, 32 - по городу Львову. Мы имеем реальную картину того, что происходит на нашей территории, поэтому можем принимать правильные управленческие решения и локализовать очаги возгораний инфекции ", - отметил Владимир Зуб, руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета.

Нынешняя цифра - 143 больных - такая же, как вчера, но меньше, чем фиксировали в области на протяжении 26-28 июня. Среди больных преобладают жители Львова - 2980 человек, Пустомытовского (559 человек), Яворивского (420) и Жовковского районов (328), - сообщили в ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины".

По словам господина Зуба, во Львове в течение последней недели наблюдают динамику снижения выявленных положительных ПЦР-анализов. Несмотря на большее количество исследований, является падение показателей - от 25 июня, когда было 82 положительных во Львове, а затем было 53, 69, 46, и два дня подряд - 32 положительные анализы.

В больницах области сейчас находятся 942 больных, из них 66 человек - в отделениях реанимации, 16 - на ИВЛ. За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус 76 человек, а еще 161 человека направили на самоизоляцию.

Впервые с 22 июня на Львовщине в течение суток не зафиксировали смертей вследствие COVID-19. Впрочем, как сообщил заместитель директора по медицинской части, врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник, на ИВЛ в этом заведении находится трое пациентов в очень тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями. По его словам, состояние больных в отделениях больницы преимущественно тяжелое. В частности, в отделении интенсивной терапии находятся семь больных.

Всего в областной инфекционной больнице сейчас лечат 111 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, среди которых 19 - это медицинские работники. Еще 60 человек госпитализированы с подозрением на Covid-19 (из них двое - медики). Большинство больных - это люди в возрасте 50 лет и старше, почти четверть пациентов - в возрасте 18-50 лет.