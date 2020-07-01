Карантин: во Львове требовали открыть детсады, чиновники против

1 июля, 2020, 08:50

Во Львове требовали возобновить работу детских садов, митингующие протестовали под зданием ОГА

Об этом сообщает 4studio .

"Во Львове почти 30 тыс. семей, родители в которых вынуждены выходить на работу и получать хоть какой-то доход. Родителям это крайне необходимо! Даже больше, чем латешка в кафешке или фитнес-клуб", - отмечают организаторы акции.

Пикетчики пришли с малышами. Возле здания Львовской ОГА расстелили покрывало и положили туда игрушки. Родители возмущаются, что несмотря на карантин в области работает все, кроме детских садов. Чиновники против открытия дошкольных учреждений, но обещают обсудить вопрос на комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Активисты озвучили свои требования, а именно:

- Разрешить соответствии с санитарными регламентов посещения дошкольных учреждений;

- Разрешить партнерские роды во Львове.

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