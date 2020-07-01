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Espreso.tvОбществоКабмин усилил проверки грузоперевозок

Кабмин усилил проверки грузоперевозок


фото: skepter.com.ua
Кабинет министров усилил проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Контроль за проведением усиленных проверок возложен на Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеку.

Также для ограничения движения чрезмерно загруженного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения будут установлены дорожные знаки.

О результатах проверок ведомства и службы должны проинформировать Кабмин до 31 октября.

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