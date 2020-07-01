Кабмин усилил проверки грузоперевозок
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
"Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Контроль за проведением усиленных проверок возложен на Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеку.
Также для ограничения движения чрезмерно загруженного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения будут установлены дорожные знаки.
О результатах проверок ведомства и службы должны проинформировать Кабмин до 31 октября.
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