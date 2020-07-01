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Espreso.tvОбществоКабмин снял с рассмотрения законопроект, отменяющий люстрации, - Гончаренко

Кабмин снял с рассмотрения законопроект, отменяющий люстрации, - Гончаренко


фото: eurosolidarity.org
1 июля на заседании правительства сняли с рассмотрения законопроект о внесении изменений в закон об очищении власти

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Кабмин снял с рассмотрения изменения в Закон" Об очистки власти ", - написал Гончаренко.

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Отметим, изменения в закон о люстрации пытались рассмотреть третьего июня, однако тогда Кабмин также снял с рассмотрения данный законопроект.

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23 июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что не будет ждать решения Конституционного Суда относительно конституционности закона о люстрации и повторно внес в Кабмин на рассмотрение.

Сейчас КС рассматривает конституционность закона о люстрации.

На заседании правительства 1 июля Денис Малюська предложил отложить рассмотрение законопроекта еще на воскресенье.

 

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