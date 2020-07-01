Кабмин поддержал создание электронной системы в сфере строительства: это усовершенствует предоставления услуг, - Шмыгаль

1 июля, 2020, 14:23

Кабинет министров поддержал создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства, которая призвана усовершенствовать предоставление услуг и минимизировать коррупцию в этой сфере

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства", - написал он.

По словам Шмыгаль, реализация этого проекта обеспечит сокращение сроков предоставления административных услуг; повышение качества предоставления услуг в сфере строительства; снижение коррупционных рисков; открытость и доступность информации об участниках и состояние строительства, жизненной цикл объектов строительства и тому подобное.

Премьер подчеркнул, что эти шаги должны создать условия для минимизации коррупции в отрасли и защитить украинцев от нечестных застройщиков.