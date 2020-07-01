Гройсман обратился к Зеленскому: В децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд, нужен диалог с громадами

1 июля, 2020, 21:33

В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд, который породили сомнительные решения об оптимизации районов и неопределенность полномочий различных уровней власти. Сама же реформа стартовала в 2014 году и была признана всеми международными партнерами Украины наиболее успешным преобразованием. Теперь только разумный диалог с громадами и представителями местного самоуправления позволит завершить реформу правильно и в интересах граждан

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал Владимир Гройсман.

Он призвал все заинтересованные стороны, а в частности президента Владимира Зеленского наладить диалог с громадами как единственный способ правильно завершить реформу.

"Я к этой реформе имею особое отношение. Для меня она, как "профессиональный ребенок". Но я считаю, что последние 10 месяцев - это потерянное для реформы время. Надо было правильно оптимизировать районы, объединить громады", - сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил, что за время реализации реформы - в течение последних 5 лет - не было ни конфликтов, ни резонансных событий. Зато сейчас наметились прямые проявления хаоса. Особенно в контексте распределения районов, в котором многие эксперты видят потерю приобретенных местным самоуправлением возможностей.

"Именно поэтому, я обращаюсь ко всем - и к президенту. Господин президент, обратите внимание на децентрализацию, на диалог с местными органами власти. Пообщайтесь о том, как завершить спокойно и правильно всю систему, чтобы получить эффективное местное самоуправление, эффективную центральную власть и надзор, - сказал Владимир Гройсман. - То, что пытаются делать - это хаос и абсурд".

Он напомнил, что первый этап реформы дал местным властям возможности - прежде всего в финансовом плане. Местные бюджеты выросли в 4 раза. И это позволило получить в громадах доступ к образованию, медицине. Сейчас встал вопрос заинтересованности местных властей в развитии локальной экономики.

"И на местах знают, как эффективно распределять средства. Поэтому надо дать рычаги контроля людям", - добавил Владимир Гройсман.