Гройсман обратился к Зеленскому: В децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд, нужен диалог с громадами
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал Владимир Гройсман.
Он призвал все заинтересованные стороны, а в частности президента Владимира Зеленского наладить диалог с громадами как единственный способ правильно завершить реформу.
"Я к этой реформе имею особое отношение. Для меня она, как "профессиональный ребенок". Но я считаю, что последние 10 месяцев - это потерянное для реформы время. Надо было правильно оптимизировать районы, объединить громады", - сказал Владимир Гройсман.
Он напомнил, что за время реализации реформы - в течение последних 5 лет - не было ни конфликтов, ни резонансных событий. Зато сейчас наметились прямые проявления хаоса. Особенно в контексте распределения районов, в котором многие эксперты видят потерю приобретенных местным самоуправлением возможностей.
"Именно поэтому, я обращаюсь ко всем - и к президенту. Господин президент, обратите внимание на децентрализацию, на диалог с местными органами власти. Пообщайтесь о том, как завершить спокойно и правильно всю систему, чтобы получить эффективное местное самоуправление, эффективную центральную власть и надзор, - сказал Владимир Гройсман. - То, что пытаются делать - это хаос и абсурд".
Он напомнил, что первый этап реформы дал местным властям возможности - прежде всего в финансовом плане. Местные бюджеты выросли в 4 раза. И это позволило получить в громадах доступ к образованию, медицине. Сейчас встал вопрос заинтересованности местных властей в развитии локальной экономики.
"И на местах знают, как эффективно распределять средства. Поэтому надо дать рычаги контроля людям", - добавил Владимир Гройсман.
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