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Espreso.tvЭкономикаFerrexpo в 2019 году уплатила более 2,8 млрд. гривен налогов и сборов в Украине

Ferrexpo в 2019 году уплатила более 2,8 млрд. гривен налогов и сборов в Украине

В соответствии с информацией, опубликованной Компанией на Лондонской фондовой бирже, Ferrexpo раскрыла информацию о налогах в соответствии с требованиями международных стандартов для нефтяных и горнодобывающих компаний

На протяжении 2019 года Ferrexpo, в которую входят Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи,  перечислила более 2,8 млрд. гривен, что по среднему курсу составило более 107,6 млн. долларов США налогов и сборов в бюджеты разных уровней Украины, что более, чем за аналогичный период 2018 года и составляет более 94,2% суммы всех уплаченных Компанией налогов и сборов во всех международных юрисдикциях.

Согласно структуры платежей за отчетный период Ferrexpo перечислила в местный бюджет более 149,9 млн. гривен (более 5,8 млн. долларов США), в областной – более 403,2 млн. гривен (более 15,6 млн. долларов США), в государственный бюджет Украины – более 2228,3 млн. гривен (более 86,2 млн. долларов США (5,5%, 14,5% и 80% соответственно).

При этом совокупно за 2019 год Компания уплатила более 114,2 млн. долларов США налогов и сборов, что означает, что Компания выплатила  более 6,7 млн. долларов США налоговых отчислений в совокупности в различных юрисдикциях, в т.ч. в Великобритании, ОАЭ, Китае, Японии, Швейцарии и Сингапуре, где находятся финансовые, логистические и маркетинговые подразделения Ferrexpo, что составляет 5,8% от суммы всех уплаченных Компанией Ferrexpo налогов и сборов во всех международных юрисдикциях.

Как сообщалось ранее, Ferrexpo отказалась от налоговых каникул в Украине, предусмотренных законодательством на период действия режима чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса, и продолжает выплачивать все налоги и сборы в бюджеты всех уровней в полном объеме. Данное решение было принято Компанией, понимая чрезвычайную важность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, включая местный и государственный бюджеты Украины.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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