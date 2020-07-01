Европейский инвестиционный банк предоставит UNIT.City 50 млн евро на новые помещения

1 июля, 2020, 12:23

Европейский инвестиционный банк согласовал предоставление кредита в размере 50 млн евро украинскому инновационному парку UNIT.City на строительство новых кампусов

Об этом сообщает пресс-служба Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Согласно сообщению, ЕИБ согласовал предоставление кредита в размере 50 млн евро первому украинскому вертикально интегрированному инновационному парку UNIT.City. Кредит будет предоставлен совместно с Еврокомиссией в рамках программы ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".

"Украине и городскому пространству Киева, в частности, критически не хватает надлежащей надлежащей экосистемы для R & D и IT-компаний на всех стадиях развития, от стартапов до высокотехнологичных компаний, которые расширяются. С целевой поддержкой InnovFin Science ЕИБ сейчас помогает Украине восполнить этот пробел", - цитирует пресс -служба слова вице-президента ЕИБ Лиляна Павловой.

По ее словам, это усилит конкурентоспособность Украины и Киева, а также позволит государству в полной мере использовать квалифицированную рабочую силу.

Кредитная линия предусматривает до 10 траншей минимум по 5 млн евро каждый. Деньги будут выделены на строительство новых кампусов инновационного парка - B15, B16, B17, U1 - общей площадью 70 тыс. кв. Общая стоимость проекта (включая компоненты, финансируемые ЕИБ) оценивается в 110 млн евро.

Отмечается, что заемщиком кредита ЕИБ является ООО "Юнит Холдингс", созданное UFuture Group. Проект планируется завершить до 2023 года. Он создает 549 постоянных и 2,4 тыс. временных рабочих мест, а также опосредованно поддержит 15 тыс. рабочих мест в компании-арендаторов в инновационном парке UNIT.City. Юридическим партнером сделки выступила компания Everlegal, финансовым - "Укргазбанк".

По словам еврокомиссара по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Марии Габриэль, инвестирование в интегрированный инновационный кампус в Украине ускорит развитие инновационной и предпринимательской экосистемы в стране.