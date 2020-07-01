Ермак хочет принять закон, карающий за публикацию "прослушки" топ-чиновников и политиков

1 июля, 2020, 15:12

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости закона, предусматривающий ответственность за незаконную "прослушку"

Об этом председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью The Washington Post.

"Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, это незаконный поступок гражданина Украины по внутренним мотивам, или за этим стоят иностранные спецслужбы", - отметил Ермак, комментируя обнародованные в конце мая записи разговора пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента, а ныне кандидата в президенты США Джо Байдена, так называемые пленки Деркача.

По его словам, новый закон может успокоить международных дипломатов, обеспокоенных из-за того, что в Украине трудно сохранить конфиденциальность разговоров топ-чиновников.

Ермак также выразил надежду, что закон защитит Зеленского и его команду от "сливов" и дезинформационных кампаний

Напомним, тема прослушиваний напрямую касается и самого Андрея Ермака. 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

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