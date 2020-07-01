Экономисты призвали власти не пересекать "красные линии"

1 июля, 2020, 11:56

Представители центров экономической мысли призвали власти не нарушать "красные линии" в экономике. В Центре экономической стратегии, который является одним из подписантов петиции, объяснили требования экономистов

Суть заявления раскрыла Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо". Она уточнила, что заявление содержит оговорку относительно шагов, которые могут повредить экономике.

Вот суть основных пунктов заявления экономистов:

"Не трогай" - если есть работающая организация, то не надо туда вмешиваться, потому что можно сделать хуже.

"Не делай дефолта" - не теряй конкурентоспособности. И очень важно, чтобы кредитный рейтинг Украины не снизился через какие-то политические решения.

«Не накапливай долгов" - Долги придется отдавать даже не следующим поколением, а нам самим через несколько лет, поэтому очень важно государственные средства использовать экономно. Даже несмотря на такую бешеную кризис.

"Не допускай рост налогов" - Налоговая нагрузка на бизнес, особенно в период кризиса, может негативно сказаться на его способности восстановиться.

«Не увеличивай коррупционные возможности" - это также касается искажения рынков через регулирование, которое создает рыночные барьеры в пользу "особых" компаний.

"Управляй государственной собственностью прозрачно и эффективно" - есть не отдавай предприятия олигархам или заинтересованным в хищении государственных средств.

"Интегрируйся к европейским рынкам" - В соглашении об ассоциации содержится перечень большинства этих рынков. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить энергетике и рынка земли.

Ранее Тарас Козак, президент инвестиционной группы «Универ» и один из авторов заявления, опубликовал ее на странице в Facebook. Заявление также подписали представители Украинского института будущего, центра социально-экономических исследований CASE Украина, группы ICU, Dragon Capital, президент Киевской школы экономики и другие экономисты, ученые и аналитики.