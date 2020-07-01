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Экономисты призвали власти не пересекать "красные линии"


фото: intvua
Представители центров экономической мысли призвали власти не нарушать "красные линии" в экономике. В Центре экономической стратегии, который является одним из подписантов петиции, объяснили требования экономистов

Суть заявления раскрыла Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо". Она уточнила, что заявление содержит оговорку относительно шагов, которые могут повредить экономике.

Вот суть основных пунктов заявления экономистов:

  • "Не трогай" - если есть работающая организация, то не надо туда вмешиваться, потому что можно сделать хуже.
  • "Не делай дефолта" - не теряй конкурентоспособности. И очень важно, чтобы кредитный рейтинг Украины не снизился через какие-то политические решения.
  • «Не накапливай долгов" - Долги придется отдавать даже не следующим поколением, а нам самим через несколько лет, поэтому очень важно государственные средства использовать экономно. Даже несмотря на такую бешеную кризис.
  • "Не допускай рост налогов" - Налоговая нагрузка на бизнес, особенно в период кризиса, может негативно сказаться на его способности восстановиться.
  • «Не увеличивай коррупционные возможности" - это также касается искажения рынков через регулирование, которое создает рыночные барьеры в пользу "особых" компаний.
  • "Управляй государственной собственностью прозрачно и эффективно" - есть не отдавай предприятия олигархам или заинтересованным в хищении государственных средств.
  • "Интегрируйся к европейским рынкам" - В соглашении об ассоциации содержится перечень большинства этих рынков. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить энергетике и рынка земли.

Ранее Тарас Козак, президент инвестиционной группы «Универ» и один из авторов заявления, опубликовал ее на странице в Facebook. Заявление также подписали представители Украинского института будущего, центра социально-экономических исследований CASE Украина, группы ICU, Dragon Capital, президент Киевской школы экономики и другие экономисты, ученые и аналитики.

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